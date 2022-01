Professor meiner seg forbigått i tilsetjingsprosess ved UiT

innenriks

Langeland søkte på stillinga som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet i fjor haust, men søknaden hans vart ikkje eingong lagd fram for den sakkunnige komiteen som skulle vurdere søkjarane, skriv Khrono.

Advokaten hans, Olav Lægreid, meiner det er openbert at behandlinga av Langeland kan vere eit brot med statstilsettelova paragraf 3, som omhandlar kvalifikasjonsprinsippet.

– Eg er nekta moglegheita til å bli vurdert til ei stilling eg er klart kvalifisert for. For meg blir dette eit handfast bevis på at eg har yrkesforbod, seier Langeland til Khrono.

I 2017 vart Langeland sagt opp frå Universitetet i Stavanger, mellom anna på grunn av medieomtale av grove meldingar til ulike kvinner. Det enda med rettssak, som han til slutt tapte i 2019.

UIT viser til at søknaden hans etter ei førehandsvurdering vart avvist nettopp på grunn av avskjedssaka frå 2017. UiT meiner forholda frå denne saka er av nyare dato, noko Langeland og advokaten hans ikkje er samde i.

