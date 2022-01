Rosenqvist: Ingen vesentleg endring i psykiatrisk vurdering av Breivik

innenriks

Rosenqvist har vurdert Anders Behring Breivik minst sju gonger sidan han vart arrestert for terrorangrepa i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Når rettssaka der han krev seg lauslaten blir halden neste veke, vil psykiateren leggje fram endå ei vurdering av den no 42 år gamle mannen.

Rosenqvist vil ikkje føregripe det ho skal leggje fram i retten, men seier til Aftenposten fredag at den nye vurderinga ikkje er vesentleg annleis, eller endra, frå den siste offentleg kjende risikovurderinga gjort i desember 2016.

Den gong åtvara Rosenqvist retten mot å stole på Breiviks forsikringar om at han ikkje lenger er valdeleg. Ho kalla han ein pragmatikar som endra seg etter situasjonen rundt han.

I vurderinga tilrådde psykiateren at Breivik vart nøye observerte etter rettssaka og åtvara om manglande interesse frå media over lengre tid kunne auke faren for nye alvorlege valdshandlingar.

I saka som no skal prøvast for retten vil Breivik venteleg på nytt forklare at han ikkje lenger er valdeleg, noko han òg sa under rettssaka i 2017.

