Seks av ti trur ikkje vogntoga er godt nok skodde på vinterføre

innenriks

41 prosent svarer at dei har liten og 19 prosent svært liten tillit til dette, skriv NAF i ei pressemelding.

Tilliten er lågare blant kvinner enn blant menn, og lågast i Nord-Noreg. Til saman svarer berre 16 prosent av dei spurde at dei har tillit eller svært stor tillit til at vogntoga er utstyrte for vintervegane.

– Vogntog gjer kvardagsreisa meir utrygg for svært mange. Seinast sist helg vart eit vogntog stansa med sommardekk på vinterføre, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Forbundet vil ha fleire kontrollar av tunge køyretøy frå Statens vegvesen. I 2021 vart det kontrollert 79.856 slike køyretøy, og over 23.000 av dei fekk køyreforbod fram til sjåføren hadde retta opp feil og manglar.

– Dei aller fleste feila er heldigvis forhold som kan rettast opp på staden av sjåføren. Men dette viser samtidig at kontrollane er viktige og nødvendige, seier Ryste.

Undersøkinga vart teken opp i september 2021 av Norstat på vegner av NAF. Totalt var det 1.000 respondentar, 502 menn og 498 kvinner.

(©NPK)