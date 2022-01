Svindlarar tømde bankkontoar for 600.000 kroner

innenriks

I eit svindelforsøk som tilsynelatande verka målretta mot 52 bankkundar vart det sendt ut tekstmelding der kontoeigarane vart bede om å kontakte banken på eit spesielt 800-nummer. Meldinga bankkundane fekk, gjekk ut på at det var falske aktivitetar på kontoane deira.

Angrepet skil seg frå tidlegare forsøk, der tusenvis av tekstmeldingar er sende ut i forsøk på å lure så mange som mogleg.

Dei som ringde nummeret, vart møtt av ei kvinne som skulle hjelpe dei med å stanse svindelen. Dei vart bedne om å oppgi personopplysningar, BankID og passord.

– Dermed har svindlarane alt dei treng for å logge seg inn på nettbanken. Medan kvinna sit og godsnakkar med kunden for å «hjelpe», blir kontoen tømd for det som er av pengar – også alt som måtte vere disponibelt på fleksilånet, seier tryggingsansvarlege Åsmund Myklevoll i Sparebanken Sør.

Kort etter samtalane, den lengste varte i 23 minutt, fekk likevel bankkundane ei dårleg kjensle og ringde kundesenteret i banken. Der greidde ein å stanse overføringa av pengar. Telenor fekk sperra 800-nummeret.

(©NPK)