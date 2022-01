Psykologspesialist: – Kan ikkje stole på at Breivik ikkje lenger er valdeleg

innenriks

– Ein sakkunnig vil sjå etter ei radikal endring hos den forvaringsdømde for at ein skal kunne seie at risikoen for at vedkommande vil gjere seg skuldig i nye alvorlege lovbrot er vesentleg redusert, seier Pål Grøndahl til NTB.

Han er psykologspesialist og har bidrege med sakkunnigvurderingar av tiltalte i ei lang rekkje rettssaker dei siste tjue åra. Han har likevel ikkje hatt noka rolle i vurderingane som er gjorde av Anders Behring Breivik.

Tysdag møter Breivik i Telemark tingrett, der kravet hans om prøvelauslating skal behandlast etter at minstetida av forvaringsdommen på 21 års fengsel har gått ut. Der skal retten ta stilling til om terroristen har hatt ei så stor grad av endring i åtferda og personlegdommen sin at ei prøvelauslating er forsvarleg.

Framleis risiko

Randi Rosenqvist, som er tryggingsansvarleg psykiater i Telemark fengsel, der Breivik sonar, har skrive fleire risikovurderingar om Breivik. Ho skal vitne under rettssaka, men har i forkant av den nye rettssaka ikkje vilja seie noko om korleis ho vurderer han no.

Rosenquist stadfestar likevel over Aftenposten fredag at den nye risikovurderinga ikkje er vesentleg annleis eller endra frå den siste offentleg kjende risikovurderinga, som ho gjorde i desember 2016. Ho meinte då at Breivik hadde ein ganske stabil mental tilstand, men at han framleis kunne gjennomføre valdshandlingar på lang sikt.

Då Breivik var i retten i 2017 i samband med at han saksøkte staten for brot på menneskerettane, sa han at han ikkje lenger er valdeleg, men at han framleis er tilhengjar av nasjonalsosialismen.

Pål Grøndahl meiner det viser at det framleis er ein risiko for at Breivik vil gjere seg skuldig i nye alvorlege lovbrot.

– Hos Breivik var det trua på ein høgreekstrem ideologi som leidde til handlingane hans, og han har ikkje forlate den ideologien. Hans framhaldande vedkjenning til den høgreekstreme ideologien er eitt av fleire risikomoment som består. Tidlegare har han også vist ein total mangel på empati for dei han skaut, drap og lemlesta, og dessutan for dei pårørande. Det var berre saka hans som var viktig for han, seier han.

– Kan ikkje stole på Breivik

– Går det an å stole på Breivik når han seier at han ikkje lenger er valdeleg?

– Mi personlege meining er at nei, det kan ein ikkje. Eg trur han er villig til å gå langt for å få fram dagsordenen sin, og eg vil ikkje sjå bort frå at han tenkjer strategisk når han seier at han ikkje lenger er valdeleg.

– Og viss han sjølv oppriktig skulle meine at han ikkje er valdeleg, er spørsmåla: Kor lenge varer det? Kor djupt stikk det? Kvifor er han no ikkjevaldeleg? Kva er det ved den nye innsikta hans som gjer at vi kan stole på at han ikkje vil gjere seg skuldig i nye alvorlege handlingar? Det er ei klinisk vurdering som må gjerast av personalet som er rundt han, og dei sakkunnige som skal gi råd i retten, seier Grøndahl.

Breivik har planlagt nøye

Forsvararen til Breivik, advokat Øystein Storrvik, ønskjer ikkje å kommentere vurderingane til Grøndahl, men stadfestar overfor NTB at temaa går inn i kjernen av det retten skal vurdere.

Breivik har planlagt nøye korleis han skal bruke tida i retten, og kva han skal snakke om, stadfestar Storrvik.

– Desse temaa er kva saka dreier seg om. Vårt syn på desse vil komme fram i retten, seier han.

Han understrekar at Breivik har ein lovgyldig rett til å få soninga prøvd og krevje seg lauslaten. Det er denne retten Breivik no nyttar seg av.

Psykologisk samanbrot

Som forvaringsdømd risikerer Breivik å måtte sitje i fengsel resten av livet, men kan søkje om prøvelauslating kvart år.

Pål Grøndahl meiner at det må ei stor endring til for at ein sakkunnig skal kunne seie at Breivik ikkje lenger utgjer nokon forhøgd risiko.

– Det kunne til dømes ha vore at han fekk eit psykologisk samanbrot der han erkjende og fekk ei forståing av at han har gjort seg skuldig i ei ekstrem handling som førte med seg ubegripelege lidingar for tusenvis av menneske, seier Grøndahl.

Han er likevel klar på at ein ikkje har nokon heilt sikre teikn på om ei slik erkjenning er ekte.

– Ein kan aldri ha hundre prosent garanti for det.

