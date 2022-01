Erna Solberg tek attval som Høgre-leiar

innenriks

Sanner varsla søndag at han ikkje tek attval etter 18 år som nestleiar. Sanner går av på Høgre-landsmøtet i byrjinga av april.

Solberg er likevel innstilt på å halde fram som Høgre-leiar, ein posisjon ho har hatt sidan 2004.

– Høgre har komme godt i gang i opposisjon og med jobben som skal ta oss tilbake i regjering. Vi har eit sjeldan sterkt lag med dyktige folk både i stortingsgruppa, fylkesting og kommunestyre rundt om i landet. Om berre halvtanna år ventar eit lokalval der Høgre har som mål å bite godt frå seg. Det arbeidet er eg veldig motivert for å leie dersom partiet ønskjer det, seier ho i ei pressemelding.

Fleire kandidatar

Valkomiteen i Høgre starta måndag arbeidet med å setje saman ei ny leiing. Blant dei som godt kan tenkje seg å fylle den ledige nestleiarposten, er tidlegare forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (38).

– Ja, eg stiller meg til disposisjon, men det er potensielt mange dyktige kandidatar, så no skal både valkomiteen og partiet få ro til å setje saman den leiinga dei meiner er best, skriv Asheim i ei tekstmelding til VG.

Asheim er for tida er parlamentarisk nestleiar for stortingsgruppa til Høgre.

Astrup er open

Også Nikolai Astrup, som sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er open for nestleiarvervet.

– Eg er heilt sikker på at valkomiteen vil gjere ei grundig og god vurdering av kva partiet og leiinga er best tent med. Dersom valkomiteen skulle peike på meg, så vil eg ikkje sjå bort frå at det kan vere aktuelt, seier han til NTB.

Ein annan mogleg kandidat til vervet er Ine Eriksen Søreide, men ho har førebels ikkje teke stilling til saka, opplyser rådgivaren hennar.