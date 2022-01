Fleire lærarar får meir tid til å vere kontaktlærar

innenriks

I vidaregåande er resultatet at tidsressurspotten blir auka med 15 minutt per elev. Med andre ord vann dei ikkje fram med kravet sitt om ein tilsvarande auke som i grunnskulen. Det melder Utdanningsnytt.

– Dette er ein betre avtale enn den gamle. KS har komme oss i møte på det viktigaste og einaste kravet vårt; meir tid til kontaktlærarjobben. I tillegg har vi fått ein meir sentral avtale. Det er ikkje lenger obligatorisk å forhandle arbeidstid lokalt, seier Utdanningsforbundets leiar Steffen Handal i ei pressemelding.

Han legg til at det er synd dei ikkje fekk til meir for kontaktlærarane i vidaregåande, men seier dette er eit første steg på vegen. Han lovar at dei vil halde fram med å jobbe for kontaktlærarane ved kommande forhandlingar.

– Det kviler eit tungt ansvar på fylkeskommunane og skulane. Dei må sikre mindre klassar, og at kvar kontaktlærar skal få ansvar for færre elevar. Sentrale styresmakter har òg eit ansvar for å bidra med tydelege reguleringar og tilstrekkeleg med ressursar, seier Handal.

(©NPK)