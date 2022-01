Klimaministeren: Norske politikarar har gjort ein for dårleg jobb i alle år

innenriks

– Vi har gjort ein altfor dårleg jobb alle saman i alle år, på tvers av partilinjer. Vi har visst om klimakrisa lenge, men vi har gjort for lite, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til Vårt Land.

Norske politikarar får refs av direktør Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforsking. Ho ønskjer at politikarane tek ansvar for at Noreg ikkje har hatt større utsleppskutt så langt og etterlyser meir openheit om kor urealistisk 1,5-gradersmålet er.

Barth Eide tek sjølvkritikk og peikar sjølv på at Noreg burde vore flinkare til å investere i fornybart, spare energi, setje høgare prislapp på utslepp og byggje verdikjeder for utsleppsfrie alternativ. Han meiner at både Stoltenberg- og Solberg-regjeringa har eit ansvar for at Noreg ikkje har vorte mindre avhengig av oljebransjen.

Også tidlegare klimaminister Sveinung Rotevatn (V) går med på at det ikkje har gått fort nok.

– Eg tek ansvar for kvart tonn CO2 vi slapp ut og ikkje slapp ut då eg var klimaminister. Eg er glad utsleppa gjekk ned då Venstre styrte, men det har ikkje gått fort nok, seier Rotevatn.

Verken Barth Eide eller Rotevatn går med på at 1,5-gradersmålet er umogleg å nå, men dei vedgår at det er svært vanskeleg.

