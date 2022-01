Ny medisin godkjend for behandling av spinal muskelatrofi hos barn

innenriks

Behandlinga kan takast i bruk frå 15. februar 2022, skriv Beslutningsforum.

SMA er ein alvorleg, genetisk og progressiv nevromuskulær sjukdom som forårsakar svinn av musklar og sykdomsrelaterte komplikasjonar. Årleg får i gjennomsnitt sju personar i Noreg diagnosen, viser tal frå dei siste åra.

Om lag halvparten av desse utviklar SMA type 1, som er den alvorlegaste forma.

Evrysdi er det tredje behandlingsalternativet for denne pasientgruppa i Noreg, og det einaste legemiddelet pasientane kan ta heime, skriv legemiddelselskapet Roche i ei pressemelding.

Dei meiner innføringa vil gi innsparingar for helseføretaka.

– Evrysdi er ei oppløysing som blir teken kvar dag gjennom munnen eller ernæringssonde. Det vil vere opp til behandlande lege, i samråd med pasienten og foreldre å vurdere kva legemiddel som er best eigna for den enkelte, seier Merethe Brevik-Andersen, leiar for sjeldne diagnosar-feltet i Roche Noreg.

(©NPK)