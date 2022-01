Partia er i gang med å kna på krisepakken

innenriks

– Vi skal diskutere god politikk for folk og bedrifter som slit under koronapandemien saman med Sp og SV. Vi håpar på gode samtalar slik vi har hatt hittil i regjeringsperioden, seier Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen på veg inn i forhandlingar med Senterpartiet og SV på Stortinget måndag.

Partia må bli samde om forslaget til ny koronakrisepakke som regjeringa la fram fredag. Der er det sett av 20,2 milliardar kroner i støtte til kriseramma bedrifter, kulturliv og kollektivtrafikk. Ei ny lønnsstøtteordning er ein del av pakken.

I tillegg har regjeringa foreslått å bruke 3,4 milliardar kroner på å auke straumstøtta til hushalda.

SV-krav

SV har lagt fram ei rekkje krav før forhandlingsstart måndag. Mellom anna vil partiet satse meir på grøn kollektivtransport framfor å støtte flyselskapa, og dessutan styrkje kommuneøkonomien.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) har òg antyda nye rundar på lønnsstøtteordninga, sjølv om dei forhandla med regjeringa om denne før jul.

Medan Ap understrekar at dei har vorte samde med SV om lønnsstøtta, presiserer Kaski at dette berre gjelde lønnsstøtta i desember.

– No diskuterer vi lønnsstøtta for januar og februar. Vi har eit ønske om å forsterke ordninga som gjer at ho blir betre tilpassa mellom anna sesongbedrifter. Dette er noko Arbeidarpartiet og Senterpartiet bør kunne støtte.

Senke taket

SV har òg ønske om å senke taket i kompensasjonsordninga.

– Vi har ulike forslag på det. Vi får sjå på det i forhandlingsrommet. Vi har tidlegare foreslått eit tak på éin million og lån opptil ti millionar. Så får vi sjå der vi endar opp, seier Kaski.

SV meiner òg at det bør vere krav om null oppseiingar og dessutan nei til auka leiarlønningar og bonusar i det året ei bedrift får utbetalt støtte.

Også støtteordningane for kulturlivet må forsterkast, meiner Kaski, som føyer til at dei ser på forhandlingane som går føre seg parallelt i energi- og miljøkomiteen og arbeids- og sosialkomiteen om høvesvis straumstøtta og støtteordningar for permitterte, frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

– Vi har tett kontakt med representantane våre i dei andre komiteane. Vi ser heile krisepolitikken i samanheng.

Korta til brystet

Regjeringspartia vil ikkje røpe korleis krava frå SV blir tekne imot.

– Vi får gå meir i djupna på det SV ønskjer og ta det derfrå. Vi har vore opptekne av å komme med ulike ordningar som i sum skal hjelpe bedrifter og folk i ulike bransjar som er hardt ramma, seier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik.

Målet er å bli samde om korleis ordningane skal sjå ut seinast onsdag, slik at dei kan behandlast første gong fredag. Endeleg vedtak blir måndag 24. januar – samtidig med at pengane blir løyvde.

Men Knutsen er ikkje bekymra for å gå tom for tid.

– Dårleg tid er vi vane med å ha på Stortinget. Det har vi nesten konstant, seier han.

Også Kaski trur partia kjem i mål.

– Ja, det reknar eg med at vi gjer. Vi har kort tid på oss, men det er vi vane med.

