Breivik gjorde nazihelsing i retten

Før retten vart sett heva Breivik armen til helsing, slik han òg har gjort ved tidlegare rettssaker.

Då han i 2016 i Oslo tingrett gjorde ei tilsvarande armrørsle under rettsprosessen mot staten om soningsforholda i fengselet, avviste Breivik likevel at det dreidde seg om ei nazistisk hyllest, men at det var ei «norrøn» helsing. Han vart beden av dommaren om å avstå frå helsinga, noko han òg gjorde under resten av forhandlinga i tingretten.

Då ankebehandlinga av den same saka starta i 2017, heva Breivik òg armen på same måte. Også då vart han beden av dommaren om la vere med dette under den vidare rettsbehandlinga.

