Forsvararen til Breivik vil leggje vekt på farebiletet

– Eg vil leggje ganske stor vekt på at farebiletet ikkje på nokon måte har fått noka stadfesting i og med at han ikkje har fått nokon type fridom av noko slag. Det eg kjem til å etterlyse og spørje vitna om, er at når ein påstår at han har utgjort ein konstant fare i ti år, kva er det då ein har testa ut? Kva ville dette ha betydd i friare former? Det er det eg saknar, sa advokat Øystein Storrvik til pressa etter den første dagen rettssaka tysdag.

Han meiner at ein ein eller annan gong må gi Breivik ei form for fridom.

– Det sentrale i ei sak om prøvelauslating er kva klienten har tenkt å gjere framover viss han blir prøvelauslaten eller får lettar. Det kjem eg til å spørje han om i ein halv time i morgon, sa han.

Storrvik la til at klienten hans ikkje har fått sone saman med nokon på ti år.

– Han har hatt to sekvensar med å treffe to andre innsette. Han må jo snart sone saman med andre. Eg meiner han skulle ha gjort det for lenge sidan. Eg saknar uttesting av moglegheita til å vise positive sider av seg sjølv, kva er snakk, og kva er handling, sa advokaten.

