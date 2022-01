Ny smell for Støre i måling

innenriks

Støre-regjeringa er avhengig av støtte frå SV, Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne for å få fleirtal i januarmålinga til Nettavisen. Den dårlege trenden for dei to regjeringspartia på fleire målingar i januar held fram.

Arbeidarpartiet får ei oppslutning på 22,3 prosent, ein nedgang på 2,7 prosentpoeng frå månaden før. Senterpartiet fell til 9,3 prosent, den lågaste oppslutninga i ei Sentio-måling sidan 2018.

– Arbeidarpartiet har falle kvar månad sidan valet, så tendensen er klar, seier administrerande direktør Arve Østgaard hos Sentio til Nettavisen.

Her er resultata frå målinga: Raudt 5,8 (+0,2 frå førre månad), SV 9,2 (+1), Ap 22,3 (-2,7), Sp 9,3 (-0,7), MDG 3,8 (-0,3), KrF 5 (+1,5), Venstre 4,1 (-1,8), Høgre 25,6 (+2,5) og Frp 12 (+0,3). Feilmarginen ligg mellom 1,2 og 3 prosentpoeng.

