Ny smittetopp i Bergen – ventar at smitten vil halde fram med å stige

Bergen kommune opplyser at 40 prosent av dei nye tilfella var i aldersgruppa under 20 år, medan 48 prosent var i aldersgruppa 20–49 år.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 418 tilfelle per dag, 284 fleire enn same dag for ei veke sidan.

– Dagens smittetal er det høgaste vi har hatt hittil i pandemien, og vi ventar at smittetalet kan halde fram med å auke. Basert på gjennomsnittleg smittetal har det vore ein smitteauke på 61 prosent siste 7 dagar, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

