Psykologspesialist: Breivik må forstå at han spolerer alle sjansar for lauslating

Framtoningen til Breivik i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel tysdag skilde seg ikkje frå dei to tidlegare rettssakene i 2012 og 2017.

– Han er kledd på same måten, han utfører den same, ustrategiske såkalla høgreekstreme helsinga. Viss han hadde nokon som helst idé om at han kan bli prøvelauslaten, blir det spolert i same stund som han trer inn i rettssalen, seier Grøndahl til NTB.

– Ustrategisk

I tillegg til nazihelsinga merka han seg plakaten Breivik hadde utstyrt seg med, der han prøvde å få fram ein høgreekstrem bodskap. I forklaringa si i retten tok han verken avstand frå det han har gjort, eller viste nokon teikn til anger eller empati med offera eller pårørande.

– Viss han har noka logisk tenking igjen, så må han forstå at han underminerer alle sjansar han har, for å bli trudd på at han skal kunne gå ut i samfunnet igjen og ikkje representere nokon risiko – samtidig som han forfektar den same bodskapen som ein gong leidde han til å gjere dei mest ekstreme handlingane vi har sett i Noreg i fredstid, seier Grøndahl.

– Det er så ustrategisk. Ingen kjem til å gå inn for at risikoen hans er svekt, legg han til.

Ser på historikken

Han går langt i retning av å seie at Breivik aldri slepp ut av fengselet, men tek eit lite atterhald om at ein ikkje kan spå om framtida.

– Det vi ofte gjer i risikovurderingar, er å sjå bakover, sjå på historikken. Den er som han er. Då må eg seie at eg ser pessimistisk på moglegheitene hans for å ta sete i samfunnet og kunne rehabiliterast slik at han ikkje utgjer nokon risiko for nokon, seier psykologspesialisten.

Han vil ikkje seie at Breivik har svekt moglegheitene sine for å sleppe ut, sidan forklaringa held fram i same sporet som han tidlegare har halde fast ved. Han antydar at motivasjonen heller dreier seg om merksemd.

– Det einaste han har å byggje på, er ein slags standing i det høgreradikale miljøet, meiner psykologspesialist Pål Grøndahl.

