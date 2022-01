Regjeringa vil forby innleigd arbeidskraft på byggjeplassar i fleire fylke

innenriks

Arbeidarpartiet lova før valet å forby innleige som fortrengjer faste tilsetjingar. No foreslår arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) å stramme inn, men berre i byggjebransjen og berre i austlandsområdet – Oslo, Viken og Vestfold.

– Det er fordi dette området blir rekna som éin arbeidsmarknad, seier Tajik til NRK.

Ho viser til at omfanget av innleige i denne bransjen er nesten dobbelt så stort i Oslo-området som i resten av landet.

– Derfor ser vi behovet for å avgrense dette geografisk, men vi vil følgje nøye med på korleis omfanget av innleige utviklar seg også elles i landet, seier ho.

Lovforslaget skal bidra til å få større kontroll over innleigd arbeidskraft i byggjebransjen og sørgje for at arbeidstakarane blir betre varetekne.

(©NPK)