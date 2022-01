Rekordhøge oljeprisar gir medvind for den norske krona

innenriks

Tysdag nådde prisen på eit fat nordsjøolje nærare 88 dollar per fat. Ikkje sidan 2014 har prisen vore på eit så høgt nivå.

– Oppgangen kjem dels av at marknaden reknar omikronviruset som mindre hemmande på den globale økonomiske aktiviteten enn frykta, og dels at Opec+ strevar med å oppfylle den planlagde auken i eigne produksjonskvotar, skriv sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB i morgonrapporten sin.

Og inntektene i petroleumsnæringa er godt nytt for den norske krona, skriv Haugland vidare.

– Trass i ein heller ruglete start på børsåret 2022 kan ein gjennom store daglege svingingar skimte ein styrkjande tendens for krona. Akkurat no blir EURNOK notert til 9,96, tre øre lågare enn på same tid i går, skriv ho tysdag morgon.

(©NPK)