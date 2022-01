Straumselskap blir ringde ned av kundar

innenriks

– Det har vore mellom tre og fire gonger så mange førespurnader som normalt. Det har vore mykje forvirring om utrekningsgrunnlaget for støtta, seier administrerande direktør Edgeir Vårdal Aksnes i straumselskapet Tibber til P4.

Også Hafslund har opplevd ein stor pågang i kundeførespurnader.

– Det er definitivt mykje pågang, det er mykje misforståingar ute og går, seier pressekontakt Kristian Myrseth i Hafslund.

Straumkundar får støtte på 55 prosent av straumpris som overstig 70 øre per kilowattime i snitt i desember. For januar, februar og mars har regjeringa foreslått at ordninga blir utvida til 80 prosent støtte.

Straumstøtta skal visast på rekninga for nettleige.

