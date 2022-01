Sverige fjernar testkrav frå 21. januar – norske reisande må vise koronapass

innenriks

Til og med 20. januar må alle reisande til Sverige kunne vise til ein negativ koronatest som er gjord innan 48 timar før framkomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Dette blir no endra, melder den svenske regjeringa. Frå 21. januar må dei som vil reise til Sverige frå EU/EØS-land eller Norden, kunne vise fram EUs digitale koronapass eller tilsvarande.

Kravet gjeld utanlandske statsborgarar over 18 år, med visse unntak.

Dei utan koronapass må kunne vise til ein negativ koronatest teke innan 72 timar før framkomst, eller bevise at dei har komme seg frå koronasjukdom dei siste seks månadene.

For reisande frå utanfor EU/EØS må dei først og fremst vere omfatta av eit av unntaka frå Sveriges innreiseforbod, og i tillegg kunne vise til ein negativ koronatest teke innan 72 timar før framkomst.

Sverige innførte det omstridde kravet om koronatest for alle innreisande i desember, noko som førte til at fleire hundre vart viste bort frå grensa. Regjeringa endrar reglane no då dei ikkje lenger ser testkravet som eit forholdsmessig tiltak.