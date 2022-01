Forsvarsministeren ser ikkje auka trussel mot Noreg

innenriks

I spontanspørjetimen på Stortinget onsdag fekk forsvarsministeren spørsmål om Sveriges avgjerd om å auke det militære nærværet sitt på Gotland i Austersjøen som følgje av den auka spenninga ved grensa mellom Russland og Ukraina.

– Kva skal til for at Noreg set i verk forsterka militære tiltak, slik som vi no har sett i Sverige? spurde Høgres stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

– Det som skal til for at Noreg gjer det same, er at vi ser ein aukande trussel mot norsk territorium. Det har vi ikkje så langt sett, svarte Enoksen.

Forsvarsministeren la til at Noreg har auka årvakenheita i nord og auka beredskapen på nokre avgrensa område som følgje av situasjonen. Det er her snakk om tiltak som ligg innanfor mandatet til forsvarssjefen, forklarte han.

– Utover det har ikkje vi vurdert det som nødvendig å setje i verk fleire tiltak.

Forsvarsministeren trekte òg fram at Noreg allereie i dag har ein kontingent i Litauen, men sa at Noreg ikkje har nokon planar om å auke nærværet i dei baltiske landa.

– Men dersom vi skulle få ein førespurnad og situasjonen skulle eskalere ytterlegare, så må sjølvsagt det blir vurdert, sa han.

(©NPK)