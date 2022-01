Guri Melby meiner kunnskapsministeren sviktar pandemi-elevane

innenriks

– Igjen har vi levd med inngripande tiltak ei stund. Det var raudt nivå i vidaregåande heilt fram til måndag og høgt sjukefråvær blant elevar og lærarar på alle trinn. Vi høyrer om plutseleg auka fråfall på enkelte skular. Eg fryktar for konsekvensane det kan få for læring og psykisk helse om det ikkje blir gjort fleire kompenserande tiltak no, seier Guri Melby til VG.

Ho påpeikar at Støre-regjeringa i budsjettavtalen kutta 24 millionar til elevar som hadde tapt læring på grunn av koronapandemien, som var foreslått i budsjettforslaget til den avtroppande regjeringa.

– Den nye kunnskapsministeren sviktar pandemi-elevane, hevdar Melby overfor avisa.

Kunnskapsminister Tonje Brenna forklarer at kutta på 24 millionar kom inn etter budsjettforhandlingane for å få rom til andre gode tiltak, og at det skjedde før spreiinga av omikron sette fart.

Brenna viser òg til auka løyvingar til kommunane i statsbudsjettet. Ho meiner dagens regjering er langt tydelegare enn den førre regjeringa på at dei skal dekkje kostnadene kommunane har i pandemihandteringa.

– No fordeler vi 216 millionar kroner til kommunane, og kompenserer kommunane for utgiftene deira til korona. Konsekvensane til pandemien for barn og unge må vi følgje tett i lang tid framover. Å bøte på konsekvensane løyser vi ikkje med eit budsjett åleine. Eg vil sjølvsagt følgje dette tett vidare, seier ho til VG.

(©NPK)