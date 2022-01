KrF-Ropstad: – Uforståeleg at straumpakken ikkje inkluderer Den norske kyrkja

innenriks

Trus- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) stadfestar overfor Vårt Land at straumstøtteordninga for dei frivillige organisasjonane ikkje gjeld norske trus- og livssynssamfunn.

– Det er heilt uforståeleg at regjeringa har prestert å lage ein straumpakke som ikkje inkluderer det største trussamfunnet i landet, seier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

Han påpeikar at landet på nytt har vore gjennom strenge restriksjonar, og meiner derfor at det er viktig at kyrkjene kan «stå klare med opne armar».

– Det er rett og slett tragisk viss straumprisane skal vere det som hindrar truande i å møtest.

Ropstad meiner straumstøtteordningane til regjeringa har vore kompliserte, og at fleire grupper har vorte gløymde i prosessen, mellom anna bønder, idretten, det frivillige og no Den norske kyrkja.

Han viser til at KrF har teke til orde for ein makspris på straum på 50 øre per kWt frå januar til mars, som skal gjelde for alle straumkundar.

