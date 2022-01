Nakstad: Smittetala tyder på lengre doblingstid med omikron enn anteke

innenriks

15.367 koronatilfelle er 5.745 fleire enn same dag førre veke og det høgaste talet så langt under pandemien, men auken er ikkje like kraftig som han har vore tidlegare.

– Dette viser at smitten framleis stig i Noreg, men ikkje like kraftig som for to veker sidan, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i ein kommentar til NTB.

Han seier dagstala tyder på 50 prosent stigning samanlikna med for ei veke sidan.

– Det kan derfor sjå ut som doblingstida for omikron er nærare ti dagar. Det er gunstig fordi sjukefråværet blir mindre, og det er mindre sannsynleg at innleggingsstala stig om ei veke, seier Nakstad.

I dei tidlege modelleringsrapportane sine om omikron tok FHI utgangspunkt i at omikron i verste fall kunne ha ei doblingstid på 2,4 dagar.

