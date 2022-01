Psykiater Randi Rosenqvist: Risikoen for framtidige valdshandlingar ikkje endra

innenriks

– Eg meiner at Breivik har same diagnose som han har hatt heile tida. Han har ikkje endra risikoen sin for framtidige valdshandlingar i forhold til sånn han var i 2012–2013 då eg skreiv den første risikovurderinga, sa ho i retten.

Rosenqvist er den som har følgt Breiviks psykiske helse tettast gjennom fengselsopphaldet, og er kalla inn som vitne av aktor Hulda Karlsdottir.

– Ein kan ikkje stole på han, og må vere førebudd på at han har andre motiv, sa Rosenqvist.

– Eg trur at når han seier noko, så trur han på det sjølv, men så meiner han noko anna seinare. Det er grunnen til at ein ikkje kan stole på han.

– Ikkje schizofren

Psykiateren sa at ho aldri har tenkt at Breivik var schizofren og viste til rettssaka i 2012.

– Eg deler dei første sakkyndiges oppfatning om at han har ein del forstillingar som ikkje er normale, men eg oppfattar ikkje dei som psykotiske vrangførestillingar, sa ho.

– I avisene har det komme fram at Breivik-saka var ein skandale for norsk rettspsykiatri. Eg er usamd i det. Breivik-saka demonstrerte norsk strafferett og korleis det fungerer. Det har vore to sett med sakkunnige òg i andre saker, sa ho.

– At domstolen gjer ei sjølvstendig vurdering av tilregnelegheitsomgrepet, synest eg var heilt på sin plass. Eg synest straffeprosessen fungerte ganske bra, sa ho.

Har utarbeidd fleire risikovurderingar

Rosenqvist byrja forklaringa si kort tid før klokka 10 og har gått gjennom rolla si i Ila fengsel, og dessutan rolla si i risikovurderinga av Anders Behring Breivik i 2011 og utover.

I utgangspunktet var rolla hennar i Breivik-saka avgrensa før rettssaka våren 2012, då teamet hennar først og fremst skulle vurdere valdsrisikoen blant forvaringsdømte, noko Breivik ikkje var.

Likevel hadde Rosenqvist fleire samtalar med han den hausten, noko som heldt fram utover tiåret, også etter at Breivik vart overført til Skien fengsel og Rosenqvist vart pensjonist. Ho har gjort fleire vurderingar av risikoen Breivik utgjer.

Tingretten har sett av tre timar til Rosenqvists forklaring. Berre Breivik sjølv får meir tid til å snakke under den tre dagar lange rettssaka inne i Skien fengsel.