Psykiater i vitneboksen: Lauslating kan føre til at Breivik gjer seg skuldig i ny vald

– Ved lauslating vil han ha særs dårlege utsikter til å fungere. Han vil ikkje oppnå forventningane sine om stordom. Han vil falle gjennom i det norske samfunnet, og det meiner eg kan utløyse nye aggresjonsplanar, sa psykiater Randi Rosenqvist i retten onsdag.

Gjennom nærare tre timar i vitneboksen i gymsalen i Telemark fengsel under behandlinga av kravet frå Anders Behring Breivik om prøvelauslating gjorde Rosenqvist greie for si vurdering av han. Rosenqvist, som har jobba med nokre av dei farlegaste innsette i Noreg i ei årrekkje, har hatt mange samtalar med Breivik sidan hausten 2011 og har i alt utarbeidd åtte–ni risikovurderingar av han.

Ho meiner at det ikkje har vore noka nemneverdig endring av risikoen for at Breivik vil gjere seg skuldig i nye valdshandlingar dersom han slepp ut.

– Ikkje endra valdsrisiko

– Eg meiner at Breivik har same diagnosen som han har hatt heile tida. Han har ikkje endra risikoen sin for framtidige valdshandlingar i forhold til sånn han var i 2012–2013, då eg skreiv den første risikovurderinga, sa Rosenqvist i retten.

Rosenqvist har tidlegare gitt Breivik diagnosen dyssosial, dramatiserande og narsissistisk personlegdomsforstyrring.

– Men eg tenkjer at den eksakte diagnosen ikkje seier så veldig mykje. Når ein høyrde på Breivik i går, så får ein idé om korleis han fungerer i det teoretiske universet sitt. Kva ein kallar det, speler inga rolle etter mi meining, sa Rosenqvist.

Ho sa òg at Breivik manglar empati, og at han skårar høgt på kriteria for å kunne reknast som psykopat.

Psykiateren påpeika òg at Breivik stadig endrar på det han seier.

– Han seier noko og trur nok på det han seier, men så seier han noko heilt anna neste gong. Det er grunnen til at ein ikkje kan stole på han, sa Rosenqvist.

– Han skiftar taktikk litt etter det han finn formålstenleg, sa ho.

Mistillit til Rosenqvist

Gjennom forklaringa til psykiateren, rista Breivik fleire gonger på hovudet.

Breivik fekk også ordet av dommar Dag Bjørvik mot slutten av vitnemålet til Rosenqvist. Der sa Breivik at han meinte at han hadde hatt ein god tone med psykiateren, men sa at han hadde uttrykt mistillit til henne sidan 2011.

I kommentaren sa han mellom anna at han ikkje kunne ha tillit til Rosenquist på grunn av det politiske synet hennar, og han skulda henne også for å ha loge i delar av forklaringa si til retten.

Rosenqvist: – Eg blir lei meg

På spørsmål frå NTB i ein pause om korleis det har vore å jobbe med Breivik i ti år, svarer Rosenqvist:

– Eg har jo jobba med det og tenkt at dette her må gjerast. Kvart år tenkjer eg kanskje at han har komme litt lenger, men eg blir jo lei meg når det vesle framsteget som var i 2017, har gått tilbake igjen i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Breivik sende i 2017 eit brev til fengselsleiinga i Skien fengsel, der han skreiv at han angra på massedrapa 22. juli.

Breivik har under rettssaka denne veka sagt at styresmaktene «lykkast med å knekkje meg» i 2017, og at det var bakgrunnen for at han uttrykte anger den gongen. Han har ikkje vilja uttrykkje anger under rettssaka.

Har stansa ei rekkje brev frå Breivik

Under rettssaka onsdag vitna også ein juridisk rådgivar ved Skien fengsel. Ho sa at den omfattande brevskrivinga til Breivik i fengselet er blant dei tyngste argumenta for å halde han isolert åleine på særleg høgt tryggingsnivå. Det er behov for å drive aktiv kommunikasjonskontroll av alle måtar Breivik har kontakt med omverda på.

– Fengselet har stansa brev til personar dei frykta kunne bli inspirerte til å gjere seg skuldige i kriminelle handlingar. Postsendingar kan stansast dersom det fører til fare for planlegging eller noko som kan forstyrre ro og orden, las juristen frå innstillinga frå fengselet.

Også Pär Öberg, sjef for den nasjonalsosialistiske organisasjonen Den nordiske motstandsrørsla i Sverige, var i retten via telefon onsdag, etter å ha vorte kalla inn som vitne for Breivik.

Han sa at han ikkje kjenner Breivik, men at han er open for å ha kontakt med Breivik, og sa at også den svenske greina av den nordiske motstandsrørsla er opne for å ha sosial kontakt med han.

