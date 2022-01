Regjeringa samd med SV om ei styrking av lønnsstøtta

innenriks

– Sidan vi styrkjer lønnsstøtteordninga i februar, så trappar vi noko ned på kompensasjonsordninga for næringslivet, sånn at den maksimale støtteprosenten i februar blir 70 prosent i staden for 85 prosent, som var foreslått, seier leiaren i finanskomiteen på Stortinget, Eigil Knutsen (Ap), til NRK.

Det inneber at bedriftene maksimalt kan få 4 millionar kroner for månadene november og februar, i motsetning til desember og januar, då maksbeløpet var på 7,5 millionar.

Støtteordninga skal òg betrast for sesongbedriftene, slik at dei ikkje mistar tilsette frå desember.

Støtteordningane er ein del av koronakrisepakken til regjeringa på om lag 20 milliardar kroner.

(©NPK)