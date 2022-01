Regjeringa vil utdanne fleire køyrelærarar for lastebil

innenriks

– Utan lastebilen stoppar Noreg. Derfor må vi sørgje for at vi har nok sjåførar, og då må vi også ha nok køyrelærarar for lastebil. I åra som kjem, vil vi mangle lærarar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemelding.

I tillegg til at det blir fleire studieplassar ved Nord universitet, blir også opptakskrava endra slik at personar med realkompetanse kan søkje.

Målet er å lage ein ny studiemodell for trafikklæraropplæringa med ei eiga toårig utdanning for å bli trafikklærar for tunge køyretøy, skriv regjeringa.

Både Nord universitet i Stjørdal og Oslomet utdannar i dag trafikklærarar.

(©NPK)