Semje om straumstøtta – ingen endringar i regjeringsforslaget

Arbeidarpartiet opplyser at det ikkje har vorte nokon endringar i sjølve straumstøtteforslaget frå regjeringa etter forhandlingar med SV.

SV har tidlegare kravd meir til sårbare grupper, og dette blir det framleis forhandla om i finanskomiteen på Stortinget.

– Arbeidarpartiet og Senterpartiet er godt fornøgde med at det er fleirtal for oppjusteringa til regjeringa av straumstøtta. Situasjonen med dei ekstraordinært høge straumprisane er kritisk for mange. Det er eit mål for oss at norske hushald skal ha tilgang på rimeleg straum, seier dei energi- og miljøpolitiske talspersonane Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp).

Dei viktigaste tiltaka i straumpakken blir samanfatta slik av partia:

* Direktestøtte til straumkundane over nettleiga (med støttedel på 55 prosent i desember og 80 prosent i januar, februar og mars).

* Redusert elavgift: 2,9 milliardar kroner.

* Auka bustøtte: 1,2 milliardar kroner.

* Auka støtte til studentar: 196 millionar kroner.

* Auka støtte til kommunane for meirutgifter til økonomisk sosialhjelp: 400 millionar kroner.

* Støtte til Enøk-tiltak gjennom Enova: 100 millionar kroner.

* Mellombels tilskot til veksthusnæringa: 170 millionar kroner.