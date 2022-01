Spesialeininga: PST brukte ulovleg overvakingsmetode mot flypassasjerar

innenriks

I desember 2019 vart det kjent at PST hadde overvakt flyavgangar til og frå Noreg ved å hente passasjerlistene frå fleire flyselskap. Saka vart meld til Spesialeininga for politisaker. Det heile enda med at saka vart lagd bort i slutten av januar i fjor. Riksadvokaten gav derimot ordre om ny etterforsking, skriv Aftenposten.

No er avgjerda frå Spesialeininga klar. Dei meiner PST ikkje hadde lov til å samle inn passasjerdata om norske borgarar. Dataa vart heller ikkje lagra på ein korrekt måte.

– Vi tek avgjerda og kritikken frå Spesialeininga på største alvor. Praksisen som Spesialeininga har etterforska, er avslutta, seier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Sjølv om brotet på tenesteplikta var grovt, slepp PST føretaksstraff. PST har avslutta praksisen og har utarbeidd betre rutinar.

