Trondheim strammar inn på bruken av PCR-testar

innenriks

Årsaka til innstramminga er stort press på analysekapasiteten ved St. Olavs hospital og auka pågang på teststasjonane til kommunen, opplyser Trondheim kommune i ei pressemelding.

Personar med symptom og nærkontaktar til smitta må dermed teste seg sjølv med ein hurtigtest.

Trondheim kommune opplyser at dei ventar ein ytterlegare auke i smittetala. Dei trur derfor at behovet for PCR-testing av personar som har testa positivt på hurtigtest, vil auke.

I samband med dette blir tilbodet utvida på Tiller teststasjon med innlevering for PCR-spyttestar.

(©NPK)