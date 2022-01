15.987 nye koronasmitta registrerte siste døgn – ny rekord

innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 11.774 koronasmitta per dag.

Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 7.356, så trenden er stigande.

Onsdag var 240 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var to fleire enn dagen før.

106 av pasientane ligg på intensivavdeling, og av dei får 72 respiratorbehandling. Det er 32 fleire på intensiv og 23 fleire på respirator samanlikna med dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

Også døgnrekord onsdag

I alt har 554.778 personar no testa positivt for korona i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet. Førre døgnrekord for Noreg var 19. januar 2022. Då vart det registrert 15.367 smitta.

– Dette viser at smitten framleis stig i Noreg, men ikkje like kraftig som for to veker sidan, sa assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i ein kommentar om smittetalet på onsdag til NTB.

– Lengre doblingstid enn anteke

Nakstad meiner dagstala tyder på ein 50 prosent stigning samanlikna med for ei veke sidan.

– Det kan derfor sjå ut som doblingstida for omikron er nærare ti dagar. Det er gunstig fordi sjukefråværet blir mindre og det blir mindre sannsynleg at innleggingsstala stig om ei veke, sa Nakstad.

Til saman er 1.412 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

