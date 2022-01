Breiviks tidlegare advokat åtvarar mot sensurering

innenriks

– Eg tenkjer at det er rett av norsk presse å dekkje det han seier i retten, sjølv om han bruker moglegheita til å fremje ideologien sin, seier Lippestad til Vårt Land.

Lippestad var Breiviks forsvarsadvokat under rettssaka i 2012.

Han meiner frykt for at Breiviks synspunkt kjem ut, gjer at han blir viktigare enn det han er.

– Dei aller, aller fleste i høgreekstreme miljø meiner verdsbiletet og argumenta hans er usammenhengende og urealistiske. Eg tenkjer at då skal ein ikkje vere så redd for å vise det. Då viser vi kven Breivik eigentleg er, seier Lippestad.

Lippestad trur heller ikkje at bilete av Breivik når han gjer nazihelsing vil skade dersom dei blir viste i kontekst med kva Breivik sjølv forklarer i retten.

– Om ein berre viste det biletet, så kunne det vere problematisk. Men når til dømes Dagbladet viser heile forklaringa hans, alt han seier, så er det openbert for alle at dette er ein farleg mann, men ikkje ein politisk aktør med stor gjennomslagskraft.

Lippestad meiner Breivik ikkje er i stand til å få med seg høgreekstreme miljø nasjonalt og internasjonalt, og endå mindre i stand til å innta ei leiarrolle der.

– Viss han var det, så skulle eg vere svært betenkt om ein kringkasta hans meiningar. Men det er ikkje tilfelle, seier han.

