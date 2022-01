E6 Dovrefjell er open igjen

innenriks

Stenginga av vegen over Dovrefjell gjaldt i første omgang frå klokka 23 onsdag til klokka 10 torsdag, skreiv Vegvesenet, men torsdag formiddag venta dei at stenginga ville vare til 19-tida. Klokka 13.40 melder likevel Vegtrafikksentralen (VTS) at vegen er opna.

– Det er framleis ein del vind i området, så vi tilrår trafikantane å berekne litt ekstra tid og køyre varsamt, skriv VTS.

E6 ved Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark er stengt på grunn snøras. Vegvesenet kjem med ny vurdering fredag klokka 12. Også fylkesveg 889 Snefjord–Havøysund i Måsøy er stengd.

E6 over Saltfjellet og E6 over Sennalandet vart først opna for kolonnekøyring, før Saltfjellet igjen vart stengt i 11.30-tida. Opninga var i gang over Sennalandet før det bles opp og det igjen vart innført kolonnekøyring.

E10 over Bjørnfjell i Nordland vart stengd klokka 23.40 onsdag kveld, og skulle opnast igjen klokka 11 torsdag. I 13-tida er vegen framleis stengd.

På fjellovergangane mellom aust og vest er E16 over Filefjell open. I 14-tida er òg E134 Haukelifjell opna for normal trafikk. Det er kolonnekøyring på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet.

Desse andre vegane er stengde:

* Fv. 27 Venabygdsfjellet (ny vurdering klokka 18)

* Fv. 53 Tyin–Årdal (ny vurdering klokka 17)

* Fv. 705 Stugudal–Brekken

* Fv. 889 Snefjord–Havøysund

* Rv. 13 Vikafjellet

* Fv. 98 Ifjordfjellet

* Rv. 15 over Strynefjellet (ny vurdering klokka 15)

Det er kolonnekøyring desse stadene:

* Fv. 50 Hol–Aurland (frå klokka 14)

* Rv. 7 over Hardangervidda

* E69 Skarsvåg–Nordkapp

* Fv. 813 Beiarfjellet

* Rv. 77 Graddis

