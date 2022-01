FHI: Tekstmelding førte til stort byks i smittetilfelle registrerte gjennom smitte-app

innenriks

– Vi ser at talet som melde seg smitta i Smittestopp, gjorde eit stort byks etter at vi sende ut 2 millionar SMS-ar til folk over 16 år i går. Frå rundt 400 meldingar om smitte dagen før, gjekk det opp til 1.377 meldingar i går, opplyser assisterande kommunikasjonsdirektør Kjetil Berg Veire i Folkehelseinstituttet (FHI).

Talet på nedlastingar gjekk opp med 70.000 etter tekstmelding-kampanjen. Det betyr at rundt 3,5 prosent av dei som fekk meldinga, lasta ned appen.

– Vi sender ut nye 2 millionar SMS-ar i dag, og tek ei endeleg oppsummering på effekten i morgon, seier Veire.

(©NPK)