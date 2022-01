Justisdepartementet vil ha digital saksbehandling i Une

innenriks

Departementet legg fram forslag til ei rekkje endringar om saksbehandling i Une. Det foreslår mellom anna at nemndmøte blir halde digitalt på fast basis, slik praksis er i dag i samsvar med mellombelse koronareglar.

Vidare blir det opna for å kunne gjere lyd- og biletopptak av munnlege forklaringar som kan lagrast digitalt på saka, såframt omsynet til rettstryggleik blir vareteke.

– Det er viktig at arbeidsformene i offentleg sektor blir moderniserte og at regelverket blir tilpassa behov for digital saksbehandling når dette ikkje er urovekkjande for den som har klaga på ei avgjerd, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i ei pressemelding.

Det er òg forslag om at departementet ikkje lenger skal utnemne medlemmer til stornemnda, men at nemnda skal overta denne oppgåva.

