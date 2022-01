Noreg frikjent i barnevernssak av EMD

innenriks

Noreg vart frikjent i ei sak som omhandlar eit tsjekkisk foreldrepar, men dømt i ei sak som omhandlar eit norsk og slovakisk foreldrepar, skriv Dagbladet.

Saka Noreg vart frikjent i, er ei mykje omtalt sak som også nådde regjeringsnivå i Tsjekkia der den dåverande statsministeren (no president) Miloš Zeman i 2015 samanlikna norsk barnevern med Nazi-Tysklands «Lebensborn»-program.

Det tsjekkiske foreldreparet vart fråteke dei to barna sine og mora fråteke foreldreansvaret.

EMD skriv at retten ikkje finn grunnlag for at det var manglar knytt til prosessen med plasseringa av barnet, og heller ikkje at vedtaket om samværsopphøyr inneber ei krenking av menneskerettane til mora.

Foreldra som vann fram, er norske og slovakiske statsborgarar. Saka omhandlar omsorgsovertaking av barnet og følgjande lite samvær mellom foreldre og barn.

Her meiner EMD at Noreg har gjort seg skuldig i brot på menneskerettane. Domstolen er samd i at omplasseringa av barnet var velbegrunna, men meiner at det norske rettsapparatet ikkje vurderte alternativ eller arbeidet for familiegjenforeining då barnet vart plassert i fosterheim.

(©NPK)