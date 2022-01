Oslo kommune held fram med gult og grønt nivå i skulen

innenriks

Smittetala i Oslo held fram med å halde seg på eit høgt nivå, og derfor held barnehagane og grunnskulane i kommunen fram med gult nivå frå måndag 24. januar. Dei vidaregåande skulane og vaksenopplæringa held fram på grønt nivå, opplyser kommunen.

– Det er ein kraftig auke i smitten, også i barnehagar og skular, og FHI har varsla at vi må vente endå høgare smittetal framover. Det skaper ei uvisse og stor belastning på barnehagar og skular, ikkje minst på grunn av at det kan bli svært høgt fråvær mange stader, seier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo kommune.

Ho meiner gult nivå hos barna er med på å avgrense smittespreiinga og gir rom for barnehagane og skulane til å tilpasse tilbodet ut frå den lokale smittesituasjonen.

Holmås Eidsvoll seier at kommunen vil gi barna ein mest mogleg normal kvardag og skal kontinuerleg gjere vurderingar med sikte på lettar.

(©NPK)