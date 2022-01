SV, MDG og Raudt med verneforslag for vassdrag

innenriks

Ifølgje NRK legg dei tre partia fram eit felles forslag i Stortinget fredag om at verna vassdrag skal halde fram med å vere verna – og dermed at det ikkje blir opna for utbygging.

– Regjeringa har signalisert at dei kan vere interesserte i det og fått støtte frå delar av opposisjonen. Det må stansast ein gong for alle. Det kan berre gjerast gjennom eit vedtak i Stortinget, seier Rasmus Hansson (MDG).

– Noko av det største naturtapet har skjedd ved regulering av vassdrag. No har villaksen komme på raudliste, det same har villreinen og mange andre artar. Det er kjempeviktig å halde på vernet, seier Birgit Oline Kjerstad (SV).

Dei tre partia meiner at løysinga på høge straumprisar ikkje er å byggje ut fleire vassdrag, og Sofie Marhaug (Raudt) meiner uansett at ei utbygging vil ha avgrensa effekt på kraftproduksjonen.

– Det gir ikkje masse ny energi og vil ikkje dempe den straumpriskrisa som vi har no, seier Marhaug til NRK.

