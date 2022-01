innenriks

Politiet fekk melding om skredet klokka 11.45 torsdag, og nødetatane var då på veg til staden. Skredet er om lag 200 meter breitt.

Tre personar har vore i området der skredet har gått, og desse er stadfesta å vere i god behald. Politiet opplyser klokka 12.15 at dei førebels veit at ein person vart tatt av skredet, men at denne personen er i tryggleik.

Det skal ikkje vere nokon opplysningar som tilseier at andre personar har vore i området. Politi, ambulanse og skredpatrulje er på staden.

(©NPK)