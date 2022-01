Store manglar ved atomlagringsanlegg – IFE blir trua med millionbot

innenriks

Det siste året er det avdekt store manglar ved atomlageret i Himdalen, som er eit kombinert lager og deponi for låg- og mellomaktivt atomavfall (KLDRA), skriv Teknisk vekeblad (TU). Himdalen er eit dalføre i kommunane Lillestrøm og Aurskog-Høland.

Ein rapport frå Norsk nukleær dekommisjonering (NND) viser mellom anna at vatn som renn inn i anlegget, ikkje blir samla i den tiltenkte kummen, at driftsorganiseringa og overvakinga av anlegget er mangelfull, og at det er ureglementerte utslepp av radioaktivt tritium.

– Resultata av gjennomgangen viser at tryggingskonseptet ved KLDRA ikkje oppfyller alle krava i IAEA-regelverket og internasjonal praksis, konkluderer rapporten.

IFE er usamde i at anlegget blir drifta for dårleg og skriv i eit svar til TU at det er ingenting som tyder på at det er nokon risiko for menneske eller miljø.

– Vi har eit løpande, omfattande program for miljøovervaking, som vi rapporterer vidare, og det er ingen målingar som viser utslepp.

IFE avviser varselet om tvangsmulkt og hevdar dei har levert nødvendige tryggingsrapportar og dokumentasjon.

