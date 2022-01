Stortinget skal vurdere riksrett mot Hareide

innenriks

Bakgrunnen er at dåverande samferdselsminister Hareide ikkje gjennomførte Stortingets vedtak frå 27. mai i fjor om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførarar med verknad frå seinast 1. august 2021, skriv Motor.

Det er Frp-representantane Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har bede Stortingets ansvarskommisjon vurdere riksrett mot Hareide for brot på ansvarlegheitslova. Saka blir no behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Vedtaket Hareide blir skulda for å ikkje ha følgt opp, var eit såkalla oppmodingsvedtak, som inneber at Stortinget ber regjeringa om å utføre noko, utan at det er lovpålagt.

Den tidlegare samferdselsministeren seier til Dagen at han ikkje er samd i at han lét vere å følgje opp stortingsvedtaket.

– Etter at saka hadde vore behandla i Stortinget første gong, gjorde eg det eg kunne for å følgje opp. Eg bad først Helsedirektoratet og Vegvesenet om ei utgreiing knytt til moglege konsekvensar. Stortinget hadde nemleg òg sagt at vedtaket skulle innførast på ein slik måte at det ikkje gjekk ut over trafikktryggleiken, forklarer Hareide til avisa.

(©NPK)