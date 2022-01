Tidlegare riksadvokat meiner retten til å søkje prøvelauslating frå forvaring bør avgrensast

innenriks

Busch synest at Breivik-saka, som denne veka går for Telemark tingrett, illustrerer eit behov for å gjere unntak frå moglegheita til å prøve spørsmålet om lauslating for forvaringsdømte i enkelte saker.

– Vi må ha ein domstolskontroll, men eg ser at – i visse saker – så vil ei prøving av dette kvart år kunne vere både støytande for folk, og utan noko grunngitt behov. Dette kunne ein løyse ved å leggje til ei setning i lova, som gir domstolen heimel til å vedta lengre ventetid mellom kvar søknad, seier Tor-Aksel Busch til Rett24.

Den tidlegare riksadvokaten foreslår å utvide tidsrommet mellom krava frå eitt til tre år.

Får støtte frå Høgre

– Eg er samd med Busch i at det er behov for ein gjennomgang av forvaringsreglane og tilgangen til å krevje prøvelauslating. Vi skal ikkje tilpasse rettssystemet til éin person, men eg trur alle ser at den siste veka har avdekt ei svakheit med dagens system, seier stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høgre til Rett24.

Han meiner dagens reglar gir den domfelte ei urealistisk forventning i tilfelle der det ikkje er aktuelt med prøvelauslating, og at Busch' forslag verkar velbalansert.

Motstand frå Forsvarergruppen

Leiar Marius Dietrichson i Advokatforeningens forsvarargruppe er usamd i forslaget frå den tidlegare riksadvokaten.

– Vi klarer, som rettsstat, å handtere éin eller to heilt unødvendige saker. Forvaring er ei livstidsstraff, som spring inn i æva så lenge farlegheita består. Då må det, som eit motstykke, vere slik at forvaringa stansar når farlegheita forsvinn. Det må kunne vurderast løpande, ikkje berre av fangevaktarane, men også av ein domstol. La oss no bestå denne testen, seier Dietrichson.

Kan søkje på nytt i 2023

I dag kan forvaringsdømte i Noreg søkje på nytt minimum eitt år etter at førre krav om prøvelauslating vart endeleg avslått.

Dersom forvaringsdømte Anders Behring Breivik får avslag i Telemark tingrett, og anken til Agder lagmannsrett blir nekta fremma, kan saka bli ferdig før sommaren.

Då kan Breivik søkje om eit nytt krav om lauslating allereie våren 2023.

