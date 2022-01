Auka grensekontroll under koronapandemien skapte problem for politiet

innenriks

– I rapporten blir det tilrådd at strategisk leiing i politiet bør gjennomgå scenario av dei mest aktuelle krisehendingane og diskutere korleis politiet kan førebu seg i framtida, heiter det i ei pressemelding frå Politidirektoratet.

Ikkje overraskande har enkelte grupper av tilsette i politiet vorte hardt belasta i pandemiperioden, blant andre dei tilsette i førstelinja og beredskapsplanleggjarar. Rapporten peikar på at det bør bli klarare kva forventningar ein kan ha til bistanden til politiet.

Samtidig peikar rapporten på mykje som har fungert godt. Kriseleiinga har fungert gjennomgåande godt, men det blir tilrådd at politiet går inn for same organisasjonsform i alle einingar i byrjinga av kriser. Samarbeid mellom ulike einingar var òg godt.

(©NPK)