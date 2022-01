Bollestad: Puslete forslag frå regjeringa om nye vidareutdanningsplassar i sjukehusa

innenriks

– Det er rett og slett puslete. Det tek tid å utdanne fagleg sterkt personale i helsevesenet. Derfor treng vi ein massiv auke frå starten, for at det skal monne over tid, sa ho i talen sin til KrFs landsstyre fredag.

Ifølgje partileiaren dekkjer regjeringsforslaget knapt opp for dei som sluttar i løpet av eitt år.

Det var i sjukehustalen førre veke at helseminister Kjerkol lova midlar til å opprette 200 nye utdanningsstillingar for spesialsjukepleiarar. I talen kunngjorde ho at regjeringa vil gi sjukehusa 1,5 milliardar kroner ekstra for å halde kapasiteten oppe under pandemien.

Bollestad, som sjølv er utdanna sjukepleiar, meiner at pandemien har avdekt eit stort behov for nye hender på sjukehusa.

Ho understrekar at dette er noko som har bygd seg opp under fleire ulike politiske fleirtal, men at det ikkje fritek dagens regjering frå å ta kraftfulle grep, som å auke bemanninga og å gi fleire vidareutdanning.

– Kjære Jonas Gahr Støre, ta signala frå sjukepleiarane på alvor. Det held ikkje å snakke om at ein verdset innsatsen til sjukepleiarane. Dei må prioriterast i budsjetta.

