Fleire hjelpeorganisasjonar positive til Talibans noregsbesøk

– Afghanistan har fått nye makthavarar, og det er desse vi må forhalde oss til. Dialog med Taliban er ei heilt nødvendig erkjenning, og ikkje nødvendigvis ei anerkjenning av kven som har teke over makta i landet, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i ei pressemelding etter at det fredag vart kjend at representantar frå Taliban skal komme til Noreg søndag for møte.

Han er klar på at Noreg og andre land må finne politiske løysingar og inngå avtalar med Taliban for å unngå at dei menneskelege lidingane blir endå større.

– Det er den einaste måten å unngå stenging av sjukehus og sikre at skular kan haldast opne på, påpeikar generalsekretæren.

Åtvarar norske og vestlege styresmakter

Apeland åtvarar samtidig norske og vestlege styresmakter mot å sette opp vilkår for nødhjelp til det afghanske folket gjennom vinteren.

– Humanitær bistand må vi gi utan politiske krav og vere uavhengig av politiske eller menneskerettslege spørsmål. Slike krav vil bryte med prinsippa om nøytral, uavhengig og upartisk hjelp. Respekt for mangfald og menneskerettar er avgjerande og viktig, men det må ikkje vere eit vilkår for å gi humanitær hjelp i den krisa som Afghanistan no opplever, seier Apeland.

– Pengestøtta må takast opp att

Før maktovertakinga støtta Noreg mellom anna helsevesenet i Afghanistan gjennom Verdsbanken og andre kanalar. Då Taliban tok makta i Afghanistan i sommar, svarte Noreg og andre vestlege land med å fryse bankkontoar og pengeoverføringar til landet.

– Den støtta må takast opp att. 24,4 millionar afghanarar, over halvparten av befolkninga i landet, kjem til å trenge akutt mathjelp for å overleve denne vinteren. Mange må ta valet mellom å kjøpe fyringsved eller mat, barn svelt og mange døyr Det er ei krise som ikkje kan løysast utan pengar frå vestlege land og dialog med Taliban, understrekar Apeland.

I tillegg har USA, FN og EU sanksjonar mot enkeltpersonar i Taliban, som del av den vestlege terrorbekjempinga.

– Største nødhjelpsappell nokosinne

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp seier til NTB at han forventar at Noreg tek ei leiande rolle for å forhindre ein humanitær kollaps i landet.

– Det er svært positivt at Noreg har teke initiativ til eit slikt besøk. Det viktigaste resultatet av møta må bli at folk i Afghanistan får livsnødvendig hjelp, seier Høybråten.

Den tidlegare KrF-leiaren fortel om krevjande arbeidsforhold i landet, og at det er svært viktig at humanitære aktørar får komme ut til alle dei som treng nødhjelp.

– FNs nødhjelpsappell for Afghanistan er den største for noko enkeltland nokosinne. Vi er til stades i Afghanistan og jobbar no med å bidra til at sivile får mat, vatn og vern, seier generalsekretæren til NTB.

