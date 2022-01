Kulturministeren inviterer kulturen, idretten og det frivillige til nytt møte

innenriks

På møtet kan den som vil, komme med kommentarar og stille spørsmål om reglane som gjeld for smittevern no, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet i ei pressemelding.

Den 14. januar presenterte regjeringa lettar i smitteverntiltaka som får konsekvensar for mellom anna kulturlivet og idretten, og denne veka opna dei for fleire publikumarar på arrangement med faste tilviste plassar. Mange aktørar meiner likevel reglane framleis er altfor strenge.

Ei ny vurdering av smittetala er varsla i starten av februar. I mellomtida skriv departementet at dei ønskjer ein god og tett dialog for å finne gode løysingar for kulturen, idretten og det frivillige.

(©NPK)