Larvik vil splitte Vestfold og Telemark fylke

innenriks

Berre sju av 41 kommunestyrerepresentantar i Larvik stemte for å behalde storfylket Vestfold og Telemark.

– No kan vi byggje nye Vestfold på morgondags løysingar, medan storfylket vart bygd på gårsdagens løysingar. Tida er inne for å gå tilbake til vesle, trygge og digitale Vestfold, sa Høgres Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle under debatten i kommunestyret, ifølgje Østlands-Posten.

Med det har fire av dei seks kommunane i Vestfold vedteke at dei ønskjer ei oppsplitting av fylket, skriv NRK.

Neste veke skal Tønsberg og Holmestrand ta stilling til spørsmålet.

Regjeringa har bestemt at alle tvangssamanslåtte fylke som søkjer om å bli splitta før 1. juli 2022, vil få innvilga dette.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark skal bestemme dette 15. februar.

(©NPK)