No skal òg burettslag og sameige få straumstøtte

innenriks

– Eg veit at mange har vore bekymra for at fellesmålt straumforbruk i sameige og burettslag ikkje skulle bli dekt av straumstønadsordninga. Eg er glad for at vi no får på plass ei forskrift som sikrar at store forbrukspostar i burettslag og sameige, slik som elektrisk oppvarming og varmvatn, også blir omfatta av straumstønadsordninga for hushald, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i ei pressemelding.

Straumstøtta, der dei første 5000 kilowattimane av straumforbruket får dekt ein del av beløpet når kilowattprisen overstig 70 øre, blir utbetalte frå no av òg til bustadaksjeselskap. Bustadselskapa får pålagt ansvaret med å sørgje for at støtta kjem hushalda til gode.

Støtte for desember og januar vil for dei fleste bustadselskapa bli utbetalte i februar.

