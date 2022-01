innenriks

Nilsen, som er gruppeleiar i kommunestyret, vann med 33 mot 26 stemmer, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det var ei avstemming, og eg tapte. Eg ønskjer Leif Arne lykke til framover og håpar dette ikkje blir for travelt for han, seier Danielsen til avisa.

Nilsen seier på si side at Danielsen har gjort ein god jobb, men at ein ny situasjon i Stavanger-politikken gjer det nødvendig å leggje til rette for kjappare avgjerder.

