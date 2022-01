Ny politistasjon ved svenskegrensa klar i juni

innenriks

Stasjonen skal stå klar innan 30. juni i år og skal vere operativ fram til ein permanent felles norsk-svensk politistasjon i området er etablert.

– Kriminalitet i grenseområda er ei utfordring, og derfor skal vi få på plass ein ny politistasjon ved grensa allereie innan sommaren 2022. Eg føreset at det arbeidet kjem raskt i gang, slik at norsk og svensk politi får styrkt det viktige samarbeidet, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Som eit steg i realiseringa av ein felles norsk-svensk politistasjon ved Magnormoen i Innlandet politidistrikt, fekk Politidirektoratet (POD) den 10. november 2021 i oppdrag å greie ut om etableringa av ein mellombels tenestestad. POD leverte utgreiinga til Justisdepartementet 14. januar 2022.

– Eg har vore oppteken av ein felles grensestasjon, og eg er glad for det raske og tydelege svaret frå POD. Samtidig blir eg litt forundra over at den førre regjeringa ikkje undersøkte denne moglegheita, særleg når det faktisk er ledige lokale ved sida av staden ein har tenkt å byggje den permanente stasjonen, seier Mehl.

